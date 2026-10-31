Kanada, dengan menyokong dakwaan tidak berasas UAE, memotong dahan yang ia duduki

Menurut laporan agensi berita Abna, Esmail Baghaei, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial dan sebagai jawapan kepada Kanada yang dipanggil Trump sebagai negeri ke-51 Amerika, menulis: Emiriah Arab Bersatu ditubuhkan pada tahun 1971; namun demikian, walaupun terdapat bukti sejarah yang meluas, fakta geografi dan dokumen bertulis mengenai Abu Musa dan Tunb Besar dan Tunb Kecil, mereka masih mendakwa pemilikan pulau-pulau Iran ini; pulau-pulau yang kaitan dengan Iran bermula ribuan tahun sebelum penubuhan persekutuan ini. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah Perdana Menteri Kanada juga telah memutuskan untuk mengulangi dakwaan tidak berasas ini!

Beliau menambah: Kanada, lebih daripada mana-mana negara lain, harus memahami kepentingan integriti wilayah dan kedaulatan nasional; kerana sejarah negara ini berkait dengan pencerobohan Amerika semasa perang tahun 1812, penerbitan pengisytiharan pengilhakan Montreal pada tahun 1849 dan dalam tahun-tahun kebelakangan ini, ancaman berulang Donald Trump untuk mengubah Kanada menjadi negeri kelima puluh satu Amerika.

Baghaei meneruskan: Bagaimana mungkin sebuah negara yang telah berusaha lebih daripada dua abad untuk mempertahankan integriti wilayahnya daripada cita-cita jiran selatannya, boleh berpihak kepada salah satu pihak dalam konflik yang direka dan menyokong dakwaan wilayah tidak berasas yang merupakan contoh pengembaraan berbahaya?

Beliau menyatakan: Adakah integriti wilayah dan penghormatan terhadap fakta sejarah dan undang-undang merupakan prinsip asas bagi Kanada, atau adakah prinsip-prinsip ini hanya penting apabila kedaulatan negara itu sendiri terancam?

Di akhir, beliau menunjukkan: Adakah Kanada tidak menyedari bahawa dengan tindakan sedemikian, sebenarnya ia memotong dahan yang ia sendiri duduki?