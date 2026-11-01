Pezeshkian mengucapkan tahniah atas ketibaan hari kebangsaan Algeria

Menurut agensi berita Abna Masoud Pezeshkian dalam mesej yang ditujukan kepada Tuan Abdelmadjid Tebboune Presiden Algeria sambil mengucapkan tahniah atas ketibaan ulang tahun ketujuh puluh dua permulaan revolusi pembebasan dan hari kebangsaan Algeria menegaskan saya yakin di bawah kebijaksanaan dan komitmen Yang Mulia dan dengan kelangsungan pendekatan aktif dan konstruktif dalam menyokong cita-cita keadilan dan dengan memanfaatkan kapasiti yang ada kita akan lebih menyaksikan pengukuhan dan pengembangan hubungan dan kerjasama demi kepentingan dua bangsa besar Iran dan Algeria

Presiden juga dalam mesej ini memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesihatan dan kejayaan Presiden Algeria dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Muslim Algeria