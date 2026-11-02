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Mokhber: Pencegahan tanpa sempadan; geografi tindak balas Iran telah berubah

2 November 2026 - 12:31
News ID: 1885619
Source: ABNA
Mokhber: Pencegahan tanpa sempadan; geografi tindak balas Iran telah berubah

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi berkata: Doktrin pertahanan Iran sedang berkembang pesat; sememangnya, geografi ancaman tidak lagi menentukan geografi tindak balas.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi, di halaman peribadinya dalam salah satu rangkaian sosial, merujuk kepada arahan terbaru Pemimpin Tertinggi mengenai tindak balas tanpa had geografi terhadap sebarang serangan musuh, menyatakan: Doktrin pertahanan Iran sedang berkembang pesat; sememangnya, geografi ancaman tidak lagi menentukan geografi tindak balas.

Beliau menambah: Pentakrifan semula skop pencegahan telah melangkaui kerangka serantau, dan sumber, skala serta lokasi berlakunya ancaman tidak mewujudkan sebarang had bagi pengiraan pencegahan Iran.

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