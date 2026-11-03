Membincangkan situasi Asia Barat dalam panggilan telefon antara Rezaei dan Putin

Seperti dilaporkan agensi berita Abna, Leftenan Jeneral Mohsen Rezaei, setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi negara kita, dan Vladimir Putin, presiden Rusia, dalam kerangka perundingan peringkat tinggi antara Republik Islam Iran dan Persekutuan Rusia dan menyusuli pertemuan-pertemuan terbaru pegawai tinggi kedua-dua negara, dalam panggilan telefon membincangkan dan bertukar pandangan mengenai situasi semasa rantau dan dunia dengan penekanan khusus pada Asia Barat.

Dalam perbualan ini, penghargaan diucapkan atas pendirian tegas Putin dan pegawai serta pemimpin Rusia yang lain yang memuji peranan pemimpin syahid revolusi (semoga rahmat Allah ke atasnya) dan wira negara besar yang lain serta menyokong keteguhan dan ketahanan rakyat Iran.

Kedua-dua pihak menegaskan kelangsungan kerjasama strategik berdasarkan peta jalan yang digariskan oleh pemimpin tertinggi kedua-dua negara.