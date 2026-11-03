Baqai: Selat Hormuz tidak akan dibuka melainkan dengan berakhirnya sekatan dan tercapainya tuntutan Iran

Seperti dilaporkan wartawan agensi berita Mehr, Esmail Baqai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam sidang media mingguannya menyatakan: Perkembangan di rantau kita terus berlangsung dengan pantas, pusat perubahan di Asia Barat ialah Palestin yang diduduki, punca ketidakamanan di rantau kita juga ialah rejim Zionis.

Beliau menambah: Hari ini lebih daripada 10 orang Palestin menjadi syahid. Menjelang musim sejuk masalah pelarian Palestin sangat malapetaka, dan orang ramai tidak dibenarkan meletakkan kontena. Kita berhadapan dengan fenomena berbahaya iaitu normalisasi jenayah dan pembunuhan beramai-ramai. Fakta bahawa orang Palestin telah menjadi angka menunjukkan bahawa masyarakat antarabangsa mempunyai tanggungjawab terhadap jenayah ini dan harus mengambil pendirian.

Baqai mengenai pengantaraan Qatar dan hasil perundingan, berkata: Lawatan timbalan menteri luar ke Doha adalah untuk memudahkan interaksi antara Iran dan Qatar, perbincangan berterusan, isu-isu adalah kompleks, dan berlalunya masa dengan mengambil kira dinamika masa juga telah menambah kerumitan. Pertukaran mesej berterusan, Amerika harus membuat keputusan; kami telah menyampaikan semua yang diperlukan kepada pihak Amerika dalam bentuk yang wajar. Apabila kita bercakap tentang tuntutan, syarat pelaksanaannya ialah kembalinya keselamatan di rantau ini. Desakan Iran bahawa tuntutannya harus dilaksanakan terlebih dahulu bukan sahaja demi kepentingan nasional, tetapi merupakan pandangan yang wajar untuk kembalinya keselamatan ke rantau ini dan Selat Hormuz.

Baqai mengenai dakwaan antisemitisme di Iran berkata: Tuduhan antisemitisme tidak sesuai untuk Iran dan pada asasnya adalah fenomena Eropah. Mereka terus-menerus mengulangi tuduhan klise dan media massa juga mengulanginya. Di bandar Yazd kami mempunyai 13–14 sinagog Yahudi, dan di seluruh Iran terdapat 100 sinagog Yahudi. Kita harus bertanya kepada orang Eropah apa yang mereka lakukan sehingga sinagog di ibu kota Eropah ditutup dengan dawai berduri. Negara-negara Eropah harus sedar diri.