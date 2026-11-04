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Ghalibaf: Mengkhianati kehendak rakyat Amerika akan menjadi mimpi ngeri bagi Washington

4 November 2026 - 12:28
News ID: 1886538
Source: ABNA
Ghalibaf: Mengkhianati kehendak rakyat Amerika akan menjadi mimpi ngeri bagi Washington

Pengerusi Majlis Perundingan Islam menulis: Jika kerajaan Amerika Syarikat mengkhianati kehendak umum rakyatnya untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan pemeras antarabangsa, ia akan menyedari bahawa "tidak" kami disertai dengan mimpi ngeri.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, dalam reaksi tersirat terhadap keputusan pilihan raya Amerika, dengan menyatakan kehendak umum rakyat negara ini dalam menentang perang, memberikan amaran jelas terhadap dasar agresif kerajaan Amerika dan dalam mesej di akaun peribadinya di media sosial menulis: Sama ada kerana hati nurani atau kerana tekanan kos sara hidup, rakyat Amerika berkata "tidak" kepada perang, dan kami juga mengesahkan mesej ini.

Ghalibaf menambah: Jika kerajaan Amerika mengkhianati kehendak umum rakyatnya untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan pemeras antarabangsa, ia akan menyedari bahawa jawapan kami akan menjadi mimpi ngeri bagi kerajaan Amerika.

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