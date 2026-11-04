Mejar Jeneral Rezaei: Jawapan Amerika terhadap tuntutan Iran tidak memuaskan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, dalam satu hantaran yang diterbitkan di salah satu rangkaian sosial menulis: Jawapan Amerika terhadap hak dan tuntutan Iran tidak memuaskan.

Beliau menambah: Orang Amerika mesti menjawab secara lengkap dan jelas tujuh syarat Iran dan melaksanakannya.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menegaskan: Hanya apabila syarat-syarat ini dipenuhi sepenuhnya, Selat Hormuz akan dibuka semula.