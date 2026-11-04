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Mejar Jeneral Rezaei: Jawapan Amerika terhadap tuntutan Iran tidak memuaskan

4 November 2026 - 12:29
News ID: 1886539
Source: ABNA
Mejar Jeneral Rezaei: Jawapan Amerika terhadap tuntutan Iran tidak memuaskan

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi berkata: Jawapan Amerika terhadap hak dan tuntutan Iran tidak memuaskan, dan mereka mesti menjawab secara lengkap dan jelas tujuh syarat Iran dan melaksanakannya.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, dalam satu hantaran yang diterbitkan di salah satu rangkaian sosial menulis: Jawapan Amerika terhadap hak dan tuntutan Iran tidak memuaskan.

Beliau menambah: Orang Amerika mesti menjawab secara lengkap dan jelas tujuh syarat Iran dan melaksanakannya.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menegaskan: Hanya apabila syarat-syarat ini dipenuhi sepenuhnya, Selat Hormuz akan dibuka semula.

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