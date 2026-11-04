Salimi: Iran mampu menyerang semua kepentingan Amerika di setiap geografi

Menurut laporan wartawan ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi dalam sesi terbuka hari ini (13 Aban) Majlis Perundingan Islam, dengan merujuk kepada momentum 13 Aban, menegaskan: Amerika harus tahu bahawa Republik Islam Iran hari ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dan boleh menyerang semua kepentingan negara ini, di mana-mana ruang geografi yang ditentukannya sendiri.

Dengan menyatakan bahawa dari sudut pandang Iran tidak ada perbezaan antara dua parti politik Amerika dalam hal paksaan, beliau menyatakan: Keputusan pilihan raya Amerika menunjukkan betapa besarnya Iran yang dicintai hari ini berperanan dan memberi pengaruh dalam persamaan global dan bahkan perkembangan dalaman Amerika sendiri.