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Salimi: Iran mampu menyerang semua kepentingan Amerika di setiap geografi

4 November 2026 - 12:35
News ID: 1886541
Source: ABNA
Salimi: Iran mampu menyerang semua kepentingan Amerika di setiap geografi

Seorang ahli parlimen berkata: Amerika harus tahu bahawa Republik Islam Iran hari ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dan boleh menyerang semua kepentingan negara ini, di mana-mana ruang geografi yang ditentukannya sendiri.

Menurut laporan wartawan ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi dalam sesi terbuka hari ini (13 Aban) Majlis Perundingan Islam, dengan merujuk kepada momentum 13 Aban, menegaskan: Amerika harus tahu bahawa Republik Islam Iran hari ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dan boleh menyerang semua kepentingan negara ini, di mana-mana ruang geografi yang ditentukannya sendiri.

Dengan menyatakan bahawa dari sudut pandang Iran tidak ada perbezaan antara dua parti politik Amerika dalam hal paksaan, beliau menyatakan: Keputusan pilihan raya Amerika menunjukkan betapa besarnya Iran yang dicintai hari ini berperanan dan memberi pengaruh dalam persamaan global dan bahkan perkembangan dalaman Amerika sendiri.

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