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Mokhber: Kebiadaban Amerika telah membawa dunia ke arah pencegahan nuklear

4 November 2026 - 12:36
News ID: 1886542
Source: ABNA
Mokhber: Kebiadaban Amerika telah membawa dunia ke arah pencegahan nuklear

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi berkata: Kebiadaban Amerika telah melemahkan institusi antarabangsa dan meningkatkan persaingan untuk memiliki bom atom di dunia.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi, dalam satu hantaran yang diterbitkan di salah satu rangkaian sosial menulis: Kebiadaban Amerika, dengan memusnahkan kepercayaan terhadap institusi antarabangsa, telah membawa dunia ke arah pencegahan nuklear.

Beliau menambah: Menurut laporan terkini, simpanan tentera telah bertambah kira-kira 130 kepala peledak, dan kesemua 9 negara yang memiliki senjata nuklear sedang menjalani pemodenan.

Penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi menegaskan: Malah negara-negara tanpa bom seperti Poland, Finland, Sweden dan Jerman, sedang mencari untuk menjadi tuan rumah atau menyertai nuklear.

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