Empat ribu tiga puluh dua serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, Yahya Saree, jurucakap angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: Jet pejuang Saudi dalam 24 jam lepas melakukan 93 serangan udara terhadap Yaman.

Jurucakap angkatan bersenjata Yaman menegaskan: Jet pejuang Saudi membedil kemudahan awam di ibu negara Sanaa dan wilayah Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj dan Hajjah.

Beliau menjelaskan: Serangan ini dilakukan dengan jet pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan Khamis Mushait dan Taif. Serangan ini mengakibatkan syahid dan cedera sebilangan orang awam yang antaranya kelihatan wanita dan kanak-kanak.

Yahya Saree juga mengumumkan: Jumlah serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman sejak bermulanya peningkatan ketegangan telah mencapai 4032 serangan udara dan peluru berpandu.