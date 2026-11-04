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Empat ribu tiga puluh dua serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman

4 November 2026 - 12:37
News ID: 1886543
Source: ABNA
Empat ribu tiga puluh dua serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman

Jurucakap angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahawa jumlah serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman sejak bermulanya peningkatan ketegangan telah mencapai 4032 serangan udara dan peluru berpandu.

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, Yahya Saree, jurucakap angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan: Jet pejuang Saudi dalam 24 jam lepas melakukan 93 serangan udara terhadap Yaman.

Jurucakap angkatan bersenjata Yaman menegaskan: Jet pejuang Saudi membedil kemudahan awam di ibu negara Sanaa dan wilayah Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj dan Hajjah.

Beliau menjelaskan: Serangan ini dilakukan dengan jet pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan Khamis Mushait dan Taif. Serangan ini mengakibatkan syahid dan cedera sebilangan orang awam yang antaranya kelihatan wanita dan kanak-kanak.

Yahya Saree juga mengumumkan: Jumlah serangan udara dan peluru berpandu Arab Saudi terhadap Yaman sejak bermulanya peningkatan ketegangan telah mencapai 4032 serangan udara dan peluru berpandu.

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