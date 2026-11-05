Pemimpin Revolusi: Sedikit kemunduran akan menjadikan musuh yang angkuh lebih buas

Menurut laporan agensi berita Mehr, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam dalam mesej sempena Hari Kebangsaan Perjuangan Menentang Keangkuhan Global menyebut hari ini sebagai simbol "barisan hadapan kebenaran di hadapan barisan kebatilan" dan menekankan "penjelasan tanggungjawab bangsa Iran terhadap Amerika yang jenayah".

Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, dengan membaca semula "dekad-dekad permusuhan terbuka Amerika terhadap rakyat Iran pada pelbagai tempoh", merujuk kepada "kekal dan setiap hari bagi hari-hari penentangan dan perjuangan rakyat Iran menentang syaitan besar" dan menegaskan: musuh, pada setiap peringkat, telah berhadapan dengan dinding kukuh realiti lapangan dan batu-batu karang yang teguh kehendak bangsa Iran yang gagah berani.

Pemimpin Tertinggi juga menyebut satu-satunya jalan untuk mencapai titik pencegahan mutlak ialah kesinambungan strategi "Iran yang lebih kuat" di jalan kemajuan menyeluruh dan sekali lagi menekankan keperluan kesinambungan sokongan bersama antara "rakyat" dan "para pegawai".