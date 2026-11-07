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Islami: ancaman Trump tentang "Gunung Kolang" adalah tanda keputusasaan mereka

7 November 2026 - 21:32
News ID: 1887739
Source: ABNA
Islami: ancaman Trump tentang "Gunung Kolang" adalah tanda keputusasaan mereka

Ketua Organisasi Tenaga Atom Iran berkata: bahawa presiden Amerika Syarikat sentiasa mengancam untuk menyerang "Gunung Kolang" adalah tanda yang jelas tentang keputusasaan mereka.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Islami, timbalan presiden dan ketua Organisasi Tenaga Atom Iran, dalam menjawab soalan saluran Rashatoday berkata: bahawa Donald Trump, presiden Amerika Syarikat, sentiasa mengancam untuk menyerang "Gunung Kolang" dan sebelum ini juga menggunakan pelbagai ancaman berkenaan serangan terhadap tempat-tempat lain, adalah tanda yang jelas tentang keputusasaan mereka.

Islami menambah: pada masa yang sama, Rafael Grossi, ketua pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, juga bertindak sebagai ejen dan pengikut yang taat kepada musuh-musuh kami dan secara praktikal memberikan maklumat kepada mereka.

Beliau mencatat: tindakan Grossi ini merupakan penyalahgunaan kuasa institusi-institusi antarabangsa yang mempersoalkan kredibiliti dan kesahihan organisasi-organisasi ini dan juga mendedahkan kelemahan serius dalam "Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu" dan juga dalam "Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear".

Ketua Organisasi Tenaga Atom mengutuk keras penggunaan standard berganda sedemikian oleh ketua pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan berkata: standard berganda ini telah menjadi begitu jelas sehingga kini dilaksanakan secara terbuka.

Islami dalam menjawab soalan sama ada Iran akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear atau tidak juga menambah: perkara ini memerlukan keputusan strategik dan besar yang berada dalam lingkungan kuasa organ-organ kedaulatan negara.

Beliau berkata: namun demikian, yang penting ialah negara kita mengambil keputusannya dalam kerangka yang strategik dan lebih luas yang berdasarkan pertimbangan keselamatan negara dan kepentingan negara.

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