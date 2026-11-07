Islami: ancaman Trump tentang "Gunung Kolang" adalah tanda keputusasaan mereka

Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Islami, timbalan presiden dan ketua Organisasi Tenaga Atom Iran, dalam menjawab soalan saluran Rashatoday berkata: bahawa Donald Trump, presiden Amerika Syarikat, sentiasa mengancam untuk menyerang "Gunung Kolang" dan sebelum ini juga menggunakan pelbagai ancaman berkenaan serangan terhadap tempat-tempat lain, adalah tanda yang jelas tentang keputusasaan mereka.

Islami menambah: pada masa yang sama, Rafael Grossi, ketua pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, juga bertindak sebagai ejen dan pengikut yang taat kepada musuh-musuh kami dan secara praktikal memberikan maklumat kepada mereka.

Beliau mencatat: tindakan Grossi ini merupakan penyalahgunaan kuasa institusi-institusi antarabangsa yang mempersoalkan kredibiliti dan kesahihan organisasi-organisasi ini dan juga mendedahkan kelemahan serius dalam "Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu" dan juga dalam "Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear".

Ketua Organisasi Tenaga Atom mengutuk keras penggunaan standard berganda sedemikian oleh ketua pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan berkata: standard berganda ini telah menjadi begitu jelas sehingga kini dilaksanakan secara terbuka.

Islami dalam menjawab soalan sama ada Iran akan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklear atau tidak juga menambah: perkara ini memerlukan keputusan strategik dan besar yang berada dalam lingkungan kuasa organ-organ kedaulatan negara.

Beliau berkata: namun demikian, yang penting ialah negara kita mengambil keputusannya dalam kerangka yang strategik dan lebih luas yang berdasarkan pertimbangan keselamatan negara dan kepentingan negara.