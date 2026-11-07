Hamas: keadaan Gaza adalah noda keaiban di dahi masyarakat antarabangsa

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik saluran Quds Press, Hazem Qassem, jurucakap Gerakan Penentangan Islam Hamas, semasa membaca kenyataan gerakan ini menegaskan bahawa keadaan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan penderitaan rakyat Palestin akibat tenggelamnya khemah ratusan keluarga pelarian adalah noda keaiban di dahi masyarakat antarabangsa yang masih tidak mampu memaksa rejim Zionis membatalkan sekatan zalim ke atas Jalur Gaza.

Beliau menambah bahawa tanggungjawab bencana kemanusiaan ini, selain rejim Zionis, terletak di bahu institusi-institusi antarabangsa termasuk institusi yang dikenali sebagai "Majlis Keamanan" dan "Nikolai Mladenov" ketuanya, yang gagal dalam melaksanakan tugas mereka untuk menjamin kemasukan bantuan kemanusiaan dan penyelamatan ke Jalur Gaza dan masih berdiam diri terhadap jenayah sekatan lebih daripada dua juta rakyat Palestin yang tinggal di jalur ini.

Jurucakap Hamas mencatat bahawa memburuknya keadaan kemanusiaan di Jalur Gaza menuntut agar para pengantara mengambil tanggungjawab penuh atas perjanjian yang telah ditandatangani dan bertindak secara serius dan berkesan untuk memaksa rejim pendudukan melaksanakan komitmennya; komitmen yang di antaranya ialah kemasukan bantuan kemanusiaan dan peralatan tempat tinggal dalam jumlah yang diperlukan dan mencukupi untuk mengurangkan penderitaan rakyat Palestin yang berterusan.

Qassem juga meminta Liga Arab untuk mengambil tindakan segera dan berkesan bagi menyelamatkan Jalur Gaza daripada berterusannya bencana kemanusiaan, yang selaras dengan prinsip dan matlamat penubuhan liga ini dan mencerminkan tanggungjawab nasional dan kemanusiaannya terhadap rakyat Palestin.

Organisasi penyelamatan Gaza hari ini mengumumkan bahawa akibat hujan lebat dan angin kencang, kem-kem pelarian di pelbagai wilayah Jalur Gaza telah tenggelam dan sejumlah besar khemah mereka telah musnah.