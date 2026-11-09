Potensi siasatan Kongres terhadap tiga orang rapat dengan Trump

Menurut laporan agensi berita ABNA, Reuters melaporkan bahawa selepas kemenangan Demokrat dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika dan peralihan kepimpinan jawatankuasa Kongres kepada aliran ini pada bulan Januari, Robert Garcia, ahli Kongres dan calon pengerusi jawatankuasa pengawasan Dewan Rakyat, dan Elizabeth Warren, senator dan calon pengerusi jawatankuasa perbankan Senat, meramalkan bahawa Pete Hegseth, menteri perang, Elon Musk dan Stephen Miller, ketua baru pejabat kakitangan Rumah Putih, akan menjadi antara orang pertama yang menjadi sasaran siasatan.

Berdasarkan laporan ini, Garcia menegaskan bahawa tumpuan siasatan adalah pada peranan Elon Musk dalam pemecatan kakitangan kerajaan persekutuan tahun lepas dan juga peranan Stephen Miller dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar imigresen yang ketat. Warren juga mengumumkan kemungkinan permulaan siasatan terhadap syarikat-syarikat besar.

Garcia menegaskan bahawa Pete Hegseth harus diberhentikan.

Hakeem Jeffries, pemimpin Demokrat di Dewan Rakyat, juga mengumumkan bahawa beliau menyokong dengan sepenuh tenaga usaha Thomas Massie, ahli Republikan, untuk tindakan terhadap Hegseth.