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Mejar Jeneral Rezaei: Jangan menafikan tatanan baru Asia Barat

10 November 2026 - 11:36
News ID: 1888946
Source: ABNA
Mejar Jeneral Rezaei: Jangan menafikan tatanan baru Asia Barat

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi dalam akaunnya, menujukan kepada orang Amerika, menulis: berhentilah membuat berita palsu tentang rundingan khayalan dan jangan menafikan tatanan baru Asia Barat.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial, menujukan kepada orang Amerika, menulis: perang terhadap Iran telah menjejaskan kerajaan Amerika Syarikat dengan teruk sejak sekarang; namun Washington masih terus bergelut dengan putus asa seperti seorang penjudi yang terdesak.

Beliau menambah: berhentilah membuat berita palsu tentang rundingan khayalan dan jangan menafikan tatanan baru Asia Barat.

Rezaei menegaskan: sudah tiba masanya untuk menyerah kepada tujuh syarat yang telah diumumkan oleh Iran berkali-kali.

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