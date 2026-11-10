Amir Jahanshahi: Terhadap setiap tahap ancaman, kami memberikan respons segera, tegas dan berkuasa

Dengan menyatakan bahawa hari ini Angkatan Darat Tentera Darat bersedia menghadapi sebarang jenis ancaman, beliau menambah: Angkatan Darat sebagai teras tentera, dengan bertawakal kepada Allah Yang Maha Tinggi dan memiliki kesiapan tempur yang bijaksana, modal insan, persenjataan dan peralatan yang berkesan, serta memanfaatkan kekuatan rohani dan teknologi moden di bawah kepimpinan bijaksana Pemimpin Tertinggi, bersedia untuk memberikan respons segera, tegas, berkuasa dan lebih hebat daripada sebelumnya dalam menghadapi ancaman pada mana-mana tahap.