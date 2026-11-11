Menurut laporan agensi berita Abna, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan kenyataan berhubung pengisytiharan tentera laut dan tentera udara Argentina sebagai organisasi pengganas.

Teks kenyataan adalah seperti berikut:

Oleh kerana kerajaan Argentina, bertentangan dengan prinsip-prinsip asas undang-undang antarabangsa, dalam tindakan bermusuhan telah menyenaraikan Pengawal Revolusi Islam, yang merupakan salah satu tunggak angkatan bersenjata rasmi Republik Islam Iran, sebagai entiti pengganas, kerajaan Republik Islam Iran berdasarkan prinsip tindakan timbal balik dan dengan bersandarkan kepada undang-undang «Tindakan timbal balik terhadap pengisytiharan Pengawal Revolusi Islam sebagai organisasi pengganas oleh Amerika», yang diluluskan pada tahun 1398 (2019) yang menyatakan: «Semua negara yang dengan apa cara sekalipun mengikuti atau menyokong keputusan Amerika Syarikat berhubung pengisytiharan Pengawal Revolusi Islam sebagai organisasi pengganas, tertakluk kepada tindakan timbal balik», menganggap tentera laut Argentina dan tentera udara Argentina tertakluk kepada undang-undang tersebut dan peruntukannya serta mengisytiharkan mereka sebagai organisasi pengganas.

Jelaslah bahawa tanggungjawab atas semua akibat yang timbul daripada ini terletak pada kerajaan Argentina.