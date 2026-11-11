Eisenkot: Netanyahu tidak mempunyai kelayakan untuk menjadi perdana menteri; pembatalan rundingan dengan parti Likud

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Jazeera, «Gadi Eisenkot», pesaing utama Benjamin Netanyahu dalam pilihan raya Knesset rejim Zionis, berkata: Netanyahu tidak mempunyai kelayakan untuk kekal di jawatannya, dan kita harus bertindak untuk membentuk kerajaan darurat.

Berdasarkan laporan ini, Eisenkot menambah: kelangsungan kehadiran Netanyahu di tampuk kuasa membahayakan keselamatan Israel.

Akhbar berbahasa Ibrani Israel Hayom juga melaporkan: Gadi Eisenkot selepas ucapan Netanyahu dalam sidang pembukaan Knesset mengarahkan pasukannya membatalkan sidang rundingan dengan parti Likud yang sepatutnya diadakan esok.

Saluran televisyen ke-14 rejim Zionis juga mengumumkan bahawa Benjamin Netanyahu, perdana menteri rejim ini, sedang menimbang kemungkinan persetujuan untuk penggiliran kepimpinan kerajaan dengan «Gadi Eisenkot», ketua parti Yashar dan pesaing utamanya dalam pilihan raya Knesset.

Berdasarkan laporan media Zionis ini, hubungan dan perundingan dengan tujuan membentuk apa yang dipanggil «kerajaan perpaduan» masih berterusan, dan rundingan dengan orang-orang rapat Eisenkot dan ahli pasukan rundingannya sedang berjalan.

Nampaknya Netanyahu menganggap cadangan penggiliran jawatan perdana menteri dengan Eisenkot, memandangkan susunan Knesset semasa, sebagai pilihan paling realistik yang mempunyai keupayaan pelaksanaan paling besar.