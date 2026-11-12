Menurut laporan wartawan Abna, Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Ketua Organisasi Penggemblengan Golongan Tertindas, dalam majlis memperingati syuhada Angkatan Udara dan Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam yang diadakan pagi ini (Khamis) di Kompleks Kebudayaan Imam Reza (as), dengan menyebut perubahan perhitungan musuh mengenai keupayaan pertahanan Republik Islam Iran menyatakan: Musuh sebelum perang 12 hari dan terutamanya perang 40 hari, mempunyai gambaran dan penilaian yang jelas tentang keupayaan Iran, tetapi perkembangan kedua-dua perang ini, terutamanya perang 40 hari, mengubah gambaran tersebut secara serius.

Taeb dengan menyebut usaha beberapa negara untuk menjadi orang tengah dan menggalakkan Iran agar berunding sebelum berakhirnya pilihan raya Amerika menyatakan: Sebelum berakhirnya pilihan raya Amerika, cadangan dan permintaan daripada pelbagai negara dikemukakan agar Iran memasuki persefahaman. Bahkan semasa perang 40 hari, usaha-usaha orang tengah telah dilakukan.

Dengan menekankan kepentingan perkembangan perang 40 hari dalam persamaan politik rantau dan dunia, beliau menegaskan: Perang ini juga mempengaruhi penentuan nasib pilihan raya Israel dan Amerika; kerana pihak lawan telah meletakkan harapan khusus pada hasil konfrontasi ini untuk merealisasikan matlamat strategik mereka di rantau ini.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Ketua Organisasi Penggemblengan Golongan Tertindas, dalam meneruskan ucapannya pada majlis memperingati syuhada Angkatan Udara dan Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam, dengan menyebut kesan politik dan sosial perang 40 hari di wilayah yang diduduki menyatakan: Salah satu tanda perubahan persamaan di dalam rejim Zionis ialah perkembangan politik dan kelemahan kedudukan Netanyahu.

Dengan menyebut komposisi parlimen rejim Zionis dan perubahan keseimbangan undi penentang Netanyahu, beliau menambah: Dalam keadaan di mana perdana menteri rejim ini memerlukan sekurang-kurangnya 61 undi daripada keseluruhan 120 kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan, keseimbangan politik berubah merugikan Netanyahu dan penentangnya telah mencapai 67 undi. Perkembangan ini boleh dianggap sebagai tanda permulaan perubahan politik di wilayah yang diduduki.

Taeb dengan menyebut kesan sosial dan ekonomi perang terhadap rejim Zionis berkata: Isu migrasi songsang, pengaliran keluar modal dari wilayah yang diduduki dan kerosakan keadaan sosial dan ekonomi rejim ini adalah antara tanda-tanda keadaan baru. Industri pelancongan yang dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan rejim Zionis juga terjejas oleh keadaan keselamatan dan kesan perang.