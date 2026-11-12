Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baqai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap pengulangan tuduhan terorisme yang tidak berasas terhadap Iran, serentak dengan penerbitan berita penyembunyian diri Menteri Kewangan Amerika, dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial menulis: Amerika dalam pencerobohan bersama dengan rejim Zionis terhadap Iran, bukan sahaja melakukan jenayah perang yang keji tetapi juga dengan pembunuhan pengecut terhadap pegawai dan saintis Iran melakukan terorisme negara pada tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Beliau meneruskan: Kini Amerika yang sama telah melancarkan kempen media yang luas dengan tajuk palsu "terorisme Iran" untuk menampilkan dirinya sebagai mangsa!

Baqai mencatat: Amerika berada dalam khayalan bahawa dengan berpura-pura menjadi mangsa ini, dunia akan melupakan sejarah panjang pencerobohan dan terorismenya dan akan mempercayai dakwaannya yang tidak berasas tentang konspirasi pengganas khayalan! Tetapi kekecohan media tidak dapat menulis semula sejarah atau membebaskan penjenayah atau menyembunyikan identiti pelaku dan pemberi perintah pencerobohan tentera, terorisme dan jenayah perang.