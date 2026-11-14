Menurut laporan agensi berita ABNA, «Gholamhossein Darzi», Duta Besar dan Wakil Republik Islam Iran ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada petang Jumaat waktu tempatan (13 November 2026 bersamaan 22 Aban 1405) dalam mesyuarat Majlis Keselamatan PBB di bawah agenda "Keadaan di Timur Tengah" dengan menyatakan bahawa Iran tidak pernah menutup pintu diplomasi, berkata: Iran dalam dua tahun lalu, telah berkali-kali memasuki rundingan dengan niat baik. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat setiap kali memilih pencerobohan dan ancaman menggantikan diplomasi; pendekatan yang masih berterusan sehingga kini.

Diplomat tertinggi Republik Islam Iran di PBB menegaskan: pengalaman berulang ini telah menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam dan menimbulkan keraguan serius tentang prospek menyambung semula rundingan, tanpa adanya jaminan yang kredibel untuk mencegah pengulangan tindakan tidak sah tersebut. Jalan ke hadapan adalah jelas. Jika Washington benar-benar komited kepada penyelesaian diplomatik, mereka harus segera dan tanpa syarat menamatkan pencerobohan mereka, memberikan jaminan kredibel untuk tidak berulang, menghormati hak kedaulatan Iran, membatalkan kepungan laut dan semua tindakan paksaan unilateral dan tidak sah yang lain, dan menunjukkan komitmen sebenar mereka terhadap diplomasi dalam amalan.

Duta Besar dan Kuasa Usaha Iran ke PBB pada masa yang sama menegaskan: izinkan saya berkata dengan jelas dan tegas: sebarang pembaharuan perang pencerobohan dari Amerika Syarikat dan rejim Israel akan menghadapi tindak balas segera dan tegas tanpa sebarang keraguan; tindak balas yang akan menyasarkan sumber pencerobohan, di mana pun ia berada. Iran seperti sebelum ini, akan menggunakan hak semula jadi mereka untuk mempertahankan diri secara sah selaras dengan undang-undang antarabangsa.

Darzi merujuk kepada Majlis Keselamatan menegaskan: Iran akan terus mengambil semua langkah yang perlu dan wajar untuk mempertahankan rakyat, keselamatan, kepentingan penting, kedaulatan dan integriti wilayah mereka, mengekalkan pencegahan yang kredibel dan mampan serta memastikan tidak berulangnya sebarang pencerobohan lain. Majlis ini harus mengarahkan tuntutan mereka kepada penceroboh, bukan mangsa. Majlis harus meminta Amerika Syarikat untuk menamatkan semua tindakan dan ancaman tidak sah mereka, mematuhi komitmen mereka di bawah Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan mematuhi undang-undang antarabangsa sepenuhnya.