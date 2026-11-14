Menurut laporan agensi berita ABNA, Jabatan Perhubungan Awam Angkatan Tentera mengumumkan: beberapa jam lalu, sebuah dron «MQ1» milik musuh penceroboh Amerika telah ditembak dan dimusnahkan melalui pemintasan dan tembakan yang berjaya oleh sistem pertahanan udara baharu Tentera Laut Angkatan Tentera Republik Islam Iran di bawah rangkaian bersepadu markas komando bersama pertahanan udara negara, di wilayah Kuhestak (pesisir Sirik).

Kami tidak akan teragak-agak walau sesaat pun dalam menjaga dan mempertahankan integriti wilayah, sempadan maritim dan kepentingan Republik Islam Iran.