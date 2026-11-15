Menurut laporan agensi berita ABNA, surat khabar Wall Street Journal memetik pegawai Amerika melaporkan bahawa Iran masih memiliki simpanan peluru berpandu yang besar. Lanjutan laporan ini menyatakan bahawa Iran terus membina semula simpanan peluru berpandunya. Anggaran tentang gudang senjata peluru berpandu Iran mempunyai tahap keyakinan yang rendah. Sebabnya ialah kerumitan dalam menentukan jumlah tepat peluru berpandu yang dimiliki Iran, termasuk peluru berpandu yang sedia untuk dilancarkan dan peluru berpandu yang ada di dalam gudang.

Dalam laporan ini ditekankan bahawa pembinaan semula simpanan peluru berpandu Iran bercanggah dengan dakwaan pegawai pentadbiran AS termasuk Trump bahawa kekuatan tentera Iran telah dimusnahkan.

Semalam juga surat khabar Zionis Maariv melaporkan bahawa Iran bersiap sedia untuk pusingan baru konflik dengan rejim Zionis. Ini berlaku ketika AS dan rejim Zionis berhadapan dengan realiti yang bercanggah dengan kenyataan pegawai mereka sepanjang tahun lepas tentang keupayaan tentera Iran.