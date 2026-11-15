Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Al Jazeera, Kaja Kallas, penanggung jawab dasar luar Kesatuan Eropah, dengan mengambil sikap pasif terhadap berterusannya jenayah penjajah Baitulmaqdis, hari ini Sabtu dalam kenyataannya menyatakan: Kami meminta Israel membenarkan bantuan kemanusiaan sampai ke Jalur Gaza.

Penanggung jawab dasar luar Kesatuan Eropah dalam hal ini meneruskan: Kami meminta Israel membuka semula lintasan yang menuju Gaza. Banjir dan hujan di Jalur Gaza telah memburukkan lagi keadaan wilayah ini yang sudah buruk.

Ini berlaku ketika «Jens Laerke» jurucakap Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB «OCHA» berkata bahawa hujan lebat kebelakangan ini di Jalur Gaza telah mempengaruhi lebih 200 ribu rakyat Palestin dan merosakkan tempat perlindungan lebih 40 ribu keluarga.

Beliau memberi amaran bahawa berterusannya hujan boleh memburukkan krisis kemanusiaan di Gaza dan membawa kepada lebih banyak banjir dan pencemaran sumber air minuman. Beliau menggambarkan hujung minggu lalu sebagai «mimpi ngeri» bagi ratusan ribu orang di Gaza dan berkata bahawa PBB telah memberi amaran kepada pihak berkuasa rejim Zionis beberapa bulan lebih awal tentang bahaya banjir dan meminta kemasukan khemah dan bekalan bantuan yang lebih luas, tetapi tiada persetujuan dicapai dalam hal ini.

Menurutnya, sekatan rejim Zionis telah memerangkap rakyat Palestin di kawasan yang terdedah kepada banjir dan bahkan menyukarkan kemungkinan menggantikan khemah yang musnah.

Berdasarkan statistik OCHA, kira-kira 950 ribu rakyat Palestin tinggal di kawasan perlindungan sementara dengan risiko banjir sederhana atau tinggi, di mana lebih 400 ribu orang daripadanya berada di kawasan berisiko tinggi. Selain itu kira-kira 150 ribu khemah yang dibeli oleh organisasi kemanusiaan masih belum mendapat kebenaran masuk ke Jalur Gaza.