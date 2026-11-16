Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dalam akaunnya di salah satu media sosial, dengan nada menyindir kepada Hegseth, Menteri Perang Amerika Syarikat, menulis: "Jangan bercakap tentang undang-undang kepada lelaki yang memegang pedang"; ayat ini diucapkan oleh seorang jeneral Rom yang kempen terakhirnya, walaupun tenteranya unggul dari segi bilangan, berakhir dengan kekalahan teruk. Selepas melarikan diri dari medan pertempuran, dia dipancung.

Beliau menambah: Ambillah pengajaran: mereka yang tidak dapat mengingati masa lalu dilaknat untuk mengulanginya.