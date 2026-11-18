Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral "Amir Hatami", Panglima Tentera Darat, telah mengunjungi pameran program dan aktiviti utama Yayasan Pemeliharaan Karya dan Penyebaran Nilai-nilai Pertahanan Suci dan Penentangan dalam Pertahanan Suci kedua dan ketiga.

Mejar Jeneral Hatami di samping lawatan ini, sambil menghargai seluruh jemaah Yayasan Pemeliharaan Karya dan Penyebaran Nilai-nilai Pertahanan Suci dan Penentangan, dalam ucapannya menyatakan: Yayasan telah melakukan langkah-langkah berharga untuk mendaftar, merekod, memelihara dan menjadikan dokumen dan bahan berkaitan Pertahanan Suci pertama, kedua dan ketiga boleh digunakan.

Panglima Tentera Darat seterusnya, sambil menyentuh perkembangan serantau, berkata: Rakyat Iran yang dikasihi pada zaman selepas Revolusi Islam setiap kali berhadapan dengan pencerobohan musuh, mereka menghadapinya dengan kekuatan dan keteguhan dan mampu menggagalkan musuh setiap kali.

Beliau menambah: Hari ini juga, dengan mengambil kira keadaan semasa dan bahawa musuh sedang menyediakan pasukannya dan telah memasukkan kapal pengangkut pesawat baharu ke rantau ini, kami dengan berwaspada dan teliti memantau gerakan musuh dan tidak melepaskan sebarang detik untuk kesiapsiagaan.

Panglima Tentera Darat menyatakan: Dalam semua pasukan Tentera Darat Republik Islam Iran sama ada darat, laut, pertahanan udara dan udara, semuanya dengan teliti sambil memantau musuh, meningkatkan kesiapsiagaan mereka dari detik ke detik.

Beliau menyatakan bahawa musuh sebelum ini melakukan kesilapan dan dengan menyerang Iran, terperangkap dalam kesulitan dan mengalami keputusasaan, beliau menegaskan: Dengan mengambil kira perintah yang disampaikan Panglima Tertinggi kepada komander kanan angkatan bersenjata, hari ini kesiapsiagaan yang diperlukan telah diperoleh dan jika musuh sekali lagi melakukan tindakan, tanpa keraguan akan dihadapi dengan lebih menghancurkan, lebih hebat dan tanpa batasan geografi terhadapnya dan penyokong-penyokongnya.

Mejar Jeneral Hatami berkata: Kami berharap musuh tidak melakukan kesalahan perhitungan, tetapi jika itu berlaku, mereka akan menerima pengajaran yang akan menjadi iktibar kepada semua.