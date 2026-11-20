Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dalam reaksi terhadap usaha pengurus akhbar New York Times untuk membenarkan penerbitan dakwaan tidak berasas tentang hubungan empangan Iran dengan kemudahan tentera, menulis dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial: susulan reaksi tegas Iran dan luahan kejijikan meluas pendapat umum terhadap artikel tidak berasas New York Times yang berusaha menanamkan hubungan antara empangan Iran dan kemudahan tentera, saya dijemput oleh akhbar ini untuk temu bual, tetapi tidak menerimanya.

Beliau menambah: New York Times dengan menyimpang daripada prinsip asas kewartawanan profesional dan mengemukakan dakwaan tidak berasas berkaitan empangan Iran, secara praktikal telah meletakkan dirinya dalam perkhidmatan promosi naratif penceroboh yang dalam perang haram terhadap Iran menunjukkan pengabaian total mereka terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan prinsip moral paling asas.

Baghai mencatat: jawapan New York Times terhadap kritikan bukannya permohonan maaf eksplisit dan penerimaan tanggungjawab tidak lebih daripada permainan kata dan usaha membenarkan dakwaan awal; tetapi menukar rumusan sesuatu dakwaan tidak menghasilkan dokumen dan bukti untuknya dan tidak melepaskan media itu daripada tanggungjawab.

Beliau menegaskan: media yang bertindak selaras dengan kepentingan mesin propaganda perang tidak boleh serentak mendakwa mengekalkan kredibiliti kewartawanan profesional atau mengharapkan orang lain membina semula kredibilitinya yang hilang.