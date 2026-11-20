Menurut laporan agensi berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan pembantu Pemimpin Tertinggi, selepas perkembangan yang tidak menguntungkan Amerika di Sidang Kemuncak APEC serta kekalahan politik Trump akibat pertemuannya, menulis di halaman peribadinya: Sidang Kemuncak Shenzhen mempunyai mesej yang jelas kepada rantau ini: Amerika tidak lagi mampu mengumpul sekutu menentang Iran.

Mokhber menambah: Trump masuk ke China dengan tangan penuh janji kosong dan keluar dengan tangan kosong dan kenyataan yang tidak menguntungkan baginya. Keselamatan Teluk Parsi dan Selat Hormuz jelas merupakan garis merah Iran yang direalisasikan dengan ۷ syarat asas Republik Islam.