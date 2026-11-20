Menurut laporan agensi berita Abna, Ali Akbar Velayati dalam catatan berbahasa Arab yang ditujukan kepada pemerintah Bahrain menyatakan: tekanan terhadap ulama, terutamanya Ayatollah Isa Qassem, dan penindasan tuntutan sivil di Bahrain mendalamkan jurang antara negara dan masyarakat; "jurang yang tidak akan diperbaiki oleh payung keselamatan Amerika yang reput mahupun fatamorgana normalisasi dengan Israel".

Penasihat Pemimpin Revolusi menyatakan: dalam wacana Islam yang tulen, keaslian dan kesahihan politik bersumber daripada kehendak rakyat dan tidak akan kekal tanpa keredhaan mereka.