Menurut laporan agensi berita ABNA memetik TeleSUR, Miguel Díaz-Canel, presiden Cuba hari ini Sabtu dalam ucapannya mengumumkan: terdapat sekatan dalam bidang tenaga yang hampir melumpuhkan ekonomi kita dan merupakan contoh pembunuhan beramai-ramai. Kami juga menyaksikan pencerobohan media; kempen meluas untuk mendiskreditkan revolusi Cuba dan negara kita sedang berlangsung.

Presiden Cuba dalam hal ini meneruskan: apa yang layak diterima rakyat Cuba dan Amerika bukanlah konfrontasi; tetapi kedekatan dan penyediaan peluang kerjasama antara kedua-dua bangsa. Oleh itu, apa yang sentiasa kami cari ialah dialog; tetapi dialog ini haruslah hormat, tanpa tekanan, tanpa prasyarat, dan tanpa mempersoalkan sistem politik, kedaulatan atau tekad dan kehendak kami.