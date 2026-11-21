Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Shihab, Khalil al-Hayya, ketua biro politik Gerakan Penentangan Islam Hamas, dalam ucapannya di "Persidangan Kebangsaan Arab" menghargai peranan organisasi, parti dan aliran Arab dan Islam dalam menyokong Palestin, bangsanya dan penentangannya.

Al-Hayya secara khusus menyebut Penentangan Islam dan Hizbullah Lubnan dan berkata aliran-aliran ini dalam operasi "Banjir Al-Aqsa" mempunyai peranan khas dalam menyokong bangsa Palestin dan penentangannya. Beliau juga mengenang syahid "Sayyed Hassan Nasrallah" dan rakan-rakannya yang terkorban dalam pembebasan Baitulmaqdis.

Ketua biro politik Hamas juga menyebut syahid "Ismail Haniyeh", ketua biro politik terdahulu gerakan ini yang dua tahun lalu dalam pertempuran "Banjir Al-Aqsa" berucap di persidangan yang sama, dan memberi salam kepada roh semua komander, pejuang dan syuhada bangsa Palestin, Lubnan dan bangsa-bangsa lain di rantau ini.

Al-Hayya dengan merujuk keadaan di Genting Gaza berkata rakyat Palestin di Gaza masih tetap teguh di tanah mereka dan berpegang pada hak mereka, sedangkan mereka kehilangan makanan harian, kemudahan perubatan untuk merawat yang cedera dan tempat perlindungan untuk diri mereka dan anak-anak mereka.

Beliau menambah bahawa Hamas dan kumpulan-kumpulan Palestin tahun lalu untuk melindungi bangsa Palestin daripada pembunuhan beramai-ramai dan menggagalkan rancangan pemindahan paksa bersetuju dengan perjanjian Sharm El-Sheikh, tetapi rejim Zionis terus melakukan pencerobohan dan membuat bangsa Palestin kelaparan dan masyarakat dunia juga mengambil pendirian lemah terhadapnya.