Menurut laporan agensi berita Abna, perhubungan awam Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan: dua kapal tangki super pelanggar yang tanpa mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam, melintas melalui laluan tidak sah di kawasan Selat Hormuz, meletup dan terhenti akibat berlanggar dengan periuk api laut di utara Pulau Ghanam dan timur Selat Hormuz

Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam memberi amaran kepada pemilik kapal tangki serta syarikat perdagangan dan perkapalan bahawa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kawalan dan pengawasan pejuang Tentera Laut Kor, dan mempercayai penyeludup seperti komander CENTCOM tidak akan menghasilkan apa-apa selain mengenakan kerugian besar dan kebankrapan kepada pemilik kapal dan syarikat perdagangan

Tentera Laut Kor sekali lagi menegaskan bahawa pemilik dan komander kapal harus mengambil serius garis panduan dan amaran yang dikeluarkan oleh pegawai Tentera Laut Kor dan menahan diri daripada melintas di laluan tidak sah dan sebarang tindakan yang bercanggah dengan peraturan yang diumumkan