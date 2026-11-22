Menurut laporan agensi berita Abna memetik Sky News, Anwar Gargash, penasihat presiden UAE untuk hal ehwal diplomatik hari ini Ahad mengumumkan: serentak dengan perang terhadap Iran dan konflik yang sedang berlangsung di pelbagai front yang telah menarik perhatian, tanda-tanda pembentukan persaingan geopolitik selari juga telah terserlah yang sama berbahayanya dengan perang

Gargash menambah: kesan persaingan ini akan mempengaruhi negara-negara rantau Teluk Parsi dan dunia Arab

Beliau seterusnya berkata: apa yang kita saksikan hari ini dalam bidang penggunaan alat media dan kewangan hanyalah sebahagian kecil daripada konflik yang lebih luas atas pengaruh dan pendefinisian semula imbangan serantau

Menurut Gargash, apa yang menjadikan keadaan ini lebih kompleks ialah perbezaan pandangan negara-negara anggota Majlis Kerjasama Negara-negara Teluk dan ketiadaan pendirian dan pendekatan yang bersatu di kalangan negara-negara rantau terhadap perkembangan ini

Gargash pada akhirnya menegaskan bahawa keadaan semasa memerlukan pemilikan kesedaran strategik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepentingan dan bahaya bersama