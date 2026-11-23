Menurut laporan agensi berita Abna memetik Al Jazeera, Menteri Pertahanan Korea Selatan hari ini Isnin mengumumkan bahawa cadangan untuk melanjutkan penempatan unit negaranya untuk memerangi lanun di Teluk Aden tidak bermakna campur tangan dalam pencerobohan Amerika-Zionis terhadap Iran di Selat Hormuz.

Beliau memaklumkan kepada ahli parlimen negara itu bahawa penempatan pasukan ini tidak bermakna penyertaan tentera secara tidak langsung dalam perang terhadap Iran.

Menteri Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahawa tindakan lanun di rantau itu telah meningkat tiga kali ganda berbanding tahun lepas, dan tujuan penempatan pasukan ini adalah untuk menyokong kapal dan rakyat Korea Selatan yang menggunakan laluan air ini.