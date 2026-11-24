Menurut laporan agensi berita Abna memetik agensi berita Safa, Kementerian Dalam Negeri Gaza pada hari Selasa mengumumkan syahidnya Brigedier Jeneral Naim Mohammed Abu Nahl (50 tahun), ketua pengarah perkhidmatan keselamatan dalam negeri Gaza, selepas dibunuh dalam serangan udara penjajah Israel di barat bandar Gaza

Kementerian ini dalam satu kenyataan mengumumkan: pembunuhan Brigedier Jeneral Abu Nahl berlaku selepas organisasi keselamatan dalam negeri dalam tempoh-tempoh terakhir memberikan pukulan-pukulan menyakitkan kepada askar upahan penjajah

Kementerian ini menyatakan: pembunuhan Abu Nahl juga berlaku selepas organisasi ini mencapai kejayaan yang menonjol dalam memerangi kumpulan-kumpulan yang bekerjasama dengan penjajah dan bersembunyi di kawasan-kawasan yang berada di bawah kawalan tentera penjajah