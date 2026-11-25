Menurut laporan agensi berita Abna, Sardar Abolfazl Shekarchi dalam satu mesej, sambil mengucapkan tahniah sempena Minggu Basij, menyifatkan Basij sebagai faktor utama kestabilan struktur pertahanan dan keselamatan negara.

Menekankan bahawa Basij adalah satu-satunya kuasa global, beliau berkata: tiada satu pun strategi musuh Amerika dan Zionis yang mempunyai keupayaan untuk meramal dan meneutralkannya.

Jurucakap tertinggi Angkatan Bersenjata menegaskan: kehadiran Basij dalam keadaan sukar negara memberikan harapan, menimbulkan kepercayaan, dan menghadirkan ketenangan di tengah-tengah badai yang keras.

Sardar Shekarchi menambah: Basij bermaksud apabila kehendak ilahi rakyat terikat dengan perintah Imam masyarakat Muslim dan Panglima Tertinggi, semoga bayangannya kekal abadi, tiada kuasa apa pun di dunia yang mampu berdiri menentangnya.

Menurut jurucakap tertinggi Angkatan Bersenjata, Basij walaupun sederhana namun beriman, berwawasan, berani, berjiwa jihad, dan setia kepada wilayat, dan ciri-ciri sedemikian telah menjadikan Basij sebagai kuasa yang paling tidak terkalahkan di dunia.