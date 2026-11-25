Menurut laporan agensi berita Abna, «Gholamhossein Darzi», duta besar dan wakil Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dalam mesyuarat Majlis Keselamatan berkata: kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah sifat peperangan. Perkembangan ini meningkatkan risiko eskalasi konflik, salah pengiraan dan korban orang awam. Teknologi harus berkhidmat kepada manusia dan digunakan semata-mata untuk tujuan damai, bukan untuk agresi, dominasi atau pelanggaran kedaulatan negara.

Diplomat tertinggi Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan: penggiatan senjata kecerdasan buatan dan penggunaannya sebagai alat agresi dan eskalasi konflik, seperti yang kita saksikan dalam dua perang agresi terkini Amerika Syarikat dan rejim Israel terhadap Iran pada Jun 2025 dan Februari 2026, menimbulkan kebimbangan serius.

Beliau menegaskan: khususnya, laporan-laporan yang diterbitkan mengesahkan penggunaan sistem canggih termasuk Maven milik syarikat Palantir dan Claude milik syarikat Anthropic oleh Amerika Syarikat dalam perang agresi biadab pada 28 Februari 2026. Sistem-sistem ini digunakan untuk analisis maklumat, pengenalpastian dan penentuan keutamaan sasaran, serta pemberian koordinat serangan.