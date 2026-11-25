Menurut laporan agensi berita Abna, dalam notis institusi pengurusan laluan air Teluk Parsi yang diterbitkan Selasa malam, tiga haribulan Azar 1405, di rangkaian X, dinyatakan: memandangkan perkhidmatan yang diberikan oleh beberapa kapal tunda kepada kapal-kapal pelanggar di selatan Selat Hormuz, 26 kapal jenis ini ditambah ke dalam senarai ketidakpatuhan berkat maklumat daripada warganegara jiran selatan Iran dan pemantauan maklumat PGSA.

Institusi ini menambah: sebagaimana diumumkan sebelum ini, kapal dan syarikat yang bekerjasama dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggar, mereka sendiri akan dimasukkan ke dalam senarai ketidakpatuhan.