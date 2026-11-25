Menurut laporan agensi berita Abna, dalam kenyataan ini, lima negara dengan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap pengumuman rasmi Amerika Syarikat untuk menempatkan senjata di angkasa, menilai tindakan ini sebagai tanda jelas kemerosotan proses penggiatan senjata ruang angkasa dan ancaman serius terhadap usaha multilateral masyarakat antarabangsa untuk mencegah pembentukan perlumbaan senjata dalam bidang ini.

Kelima-lima negara ini menegaskan bahawa perkembangan ini semakin mengesahkan kebimbangan lama terhadap doktrin ketenteraan Amerika Syarikat yang mengubah ruang angkasa menjadi medan perang dan operasi ketenteraan serta meningkatkan risiko ruang angkasa menjadi medan konfrontasi ketenteraan.

Negara-negara ini juga, dengan menolak sebarang usaha untuk menormalkan penempatan senjata di ruang angkasa, menegaskan keperluan semua kerajaan menahan diri daripada tindakan sedemikian dan menggambarkan penggunaan keupayaan angkasa yang semakin meningkat untuk tujuan ketenteraan yang tidak diumumkan sebagai ancaman terhadap keselamatan, keamanan, kestabilan dan kelestarian aktiviti angkasa.