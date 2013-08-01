Kenyataan Majma' Ahlul Bait sempena hari al-Quds sedunia

Kenyataan ini turut menganalisa usaha-usaha Amerika untuk memulakan rundingan.
Teks kenyataan Majma' adalah seperti berikut:
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Bulan Ramadhan yang penuh berkat tahun 1434 Hijrah sedang menuju ke penghujungnya, di mana seruan agung Imam Khomeini akan memanggil umat Islam kepada "Hari al-Quds Sedunia".
Berbanding tahun-tahun lalu, kedatangan "Hari al-Quds" tahun ini meletakkan rantau berada dalam situasi yang baru, setelah mengalami berbagai peristiwa mendadak. Dengan ini, Majma' Jahani Ahlul Bait (a.s) sebagai pertubuhan yang mempunyai keanggotaan ratusan elit Syiah mengajak umat Islam memberikan perhatian mereka terhadap perkara-perkara berikut:
1. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bumi Palestin dirampas, musuh-musuh mengadakan pakatan sulit dan sebahagian rakan-rakan terleka, namun apa yang menyebabkan perjuangan rakyat Palestin terus hidup ialah "Ketabahan orang beriman". Kemungkinan sebahagian elemen-elemen yang lemah dalam perjuangan panjang ini sudah berputus asa, namun mereka tetap hadir di lapangan seakan-akan bangunan yang kukuh dengan berpegang dengan ayat ini:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
"Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa: "Janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berdukacita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu".
2. Sekarang ini, Zionis yang disokong oleh Amerika dan Eropah sedang melaksanakan kekusutan di seluruh dunia demi meneruskan riwayat hidup mereka yang hina dina. Apa yang kita lihat hari ini sebagai perang sesama umat Islam dan pembunuhan saudara sendiri di Syria, Lubnan, Mesir dan Iraq adalah hasil dari kekusutan ini, di mana margin keamanan yang sesuai untuk regim penipu telah diwujudkan. Sedangkan askar-askar Islam perlu menghunuskan pedang tajam mereka dalam menghadapi Israel, namun mereka sendiri terjebak dalam masalah dalaman.
3. Cetusan konflik antara Syiah dan Sunni, begitu juga pemberian ruang kepada golongan Salafi Takfiri merupakan sebahagian kekusutan daripada konspirasi yang dikemudi dengan pengantara para pemimpin kuasa angkuh dunia. Barangsiapa yang kesedarannya masih kecil, pasti ia tetap merasakan sikap talam dua muka Amerika dalam memerangi pengganas. Amerika di Afghanistan dan Pakistan mengebom penduduk awam negara-negara ini dengan alasan memerangi golongan Takfiri dan al-Qaeda. Sedangkan di Syria, Mesir dan Bahrain pula, Amerika menyokong kumpulan tersebut!.
4. Dengan memperalatkan situasi huru hara di negara-negara Islam, Amerika berusaha menghidupkan jenazah rundingan dengan istilah perdamaian, dan para perunding sekali lagi diseret ke meja dialog bersama para perampas. Ini adalah perkara yang menyalahi perlawanan (Moqawama) Palestin yang mana sampai sekarang segala rundingan terlalu cepat dirundung sia-sia.
5. Di celah-celah ini, bagaikan bangunan yang utuh, Hizbullah Lubnan dan kumpulan-kumpulan Moqawama menggegarkan jiwa raga Zionis hanya dengan potensi-potensi yang sedikit. Mimpi indah Israel yang berhasrat ingin menguasai Nil hingga ke Furat telah mereka tukarkan menjadi ilusi. Inilah yang menyebabkan Kesatuan Eropah (selaku boneka Amerika dan Zionis di peringkat antarabangsa) mendaftarkan Hizbullah dalam senarai sekatan. Mereka mengira Moqawama dapat ditekan sedangkan mereka lupa bahawasanya:
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
"Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: "Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".
6. Atas kesedaran bahawa situasi sensitif dan kusut sekarang ini, terbentang jelas konspirasi Amerika dan pembelanya dalam menyokong regim Zionis, serangan terhadap gerakan Islam rakyat Mesir, dukungan banyak pihak terhadap pengganas dan negara yang anti barisan Moqawama, maka dengan ini Majma' Jahani Ahlul Bait (a.s) menganggap demonstrasi besar Hari al-Quds Sedunia tahun ini amat penting dan penyertaannya adalah wajib.
Majma' mengajak umat Islam amnya (terutama sekali para pengikut Ahlul Bait dan mereka yang berkaitan dengan Majma') di seluruh dunia agar menyertai perarakan gilang gemilang hari al-Quds, dan sekali lagi mengikat janji dengan Imam Khomeini dan Moqawama Islam, serta menyahut seruan Pemimpin Agung Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Uzhma Imam Khamenei. Dengan laungan slogan "Mampus Amerika dan Israel" jalan pembebasan al-Quds dapat dibentang dan konspirasi musuh Islam sentiasa kekal dalam kegagalan. Ketahuilah, Allah (s.w.t) akan memberikan kemenangan kepada orang beriman sebagai firmanNya:
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ
"Sesungguhnya Kami tetap membela serta mempertahankan Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman - dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi-saksi (pada hari kiamat)".
Salam ke atas para Syuhada di jalan Islam dan Palestin. Hidup Moqawama Islam dan para pejuang anti Zionis.
Majma' Jahani Ahlul Bait
22 Ramadhan 1434
31 Julai 2013