Kenyataan Majma' Ahlul Bait sempena hari al-Quds sedunia

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Hingga kini Zionis yang disokong oleh Amerika dan Eropah, sedang melaksanakan komplot dan kekusutan di seluruh dunia Islam demi meneruskan sisa-sisa riwayat hidup mereka yang hina. Apa yang kita lihat sekarang sebagai perang sesama Islam, dan pembunuhan saudara sendiri di Syria, Lubnan, Mesir dan Iraq adalah hasil dari kekusutan ini, di mana margin keamanan yang sesuai untuk regim penipu telah diwujudkan. Sedangkan askar-askar Islam perlu menghunuskan pedang tajam mereka dalam menghadapi Israel, namun mereka sendiri terjebak dalam masalah dalaman.