Serangan Udara Dahsyat Israel Ke Atas Lubnan

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Pesawat pejuang Israel menyasarkan beberapa titik di selatan dan timur Lubnan dengan serangan udara yang kuat pada malam Khamis. Ini sementara rejim Zionis terus melanggar gencatan senjata setiap hari dan terus menduduki kawasan Lubnan.

Semasa serangan ini, tiga serangan udara telah dilakukan terhadap kawasan Mahmoudiyah, Sajd, dan ketinggian Jabal al-Rayhan di wilayah Jizin. Dua lagi pengeboman turut menyasarkan kawasan sekitar bandar Al-Sawanah dan kawasan Al-Uziyah berhampiran bandar Al-Qaliyah di wilayah Tyre.

Serangan itu berlaku selepas pesawat Israel mengebom sebuah bangunan kediaman di bandar Tul. Serangan itu berlaku selepas amaran pemindahan dikeluarkan oleh tentera Israel. Susulan itu, suasana di kawasan itu menjadi tegang dan penduduk segera meninggalkan kawasan itu. Ratusan orang turut menyaksikan serangan itu dari jarak dekat.

Juga, serangan lain berlaku di sekitar bandar Tulin dan Al-Sawanah dan ketinggian Jabal Al-Rayhan dan Jabal Al-Rafi' di wilayah Al-Tuffah. Bunyi letupan kedengaran di kebanyakan kawasan wilayah Nabatiyeh dan wilayah Al-Tuffah.

Sementara itu, kawasan Wadi Hassan berhampiran bandar Majdal Zun, serta kawasan sekitar kawasan Buda di wilayah Baalbek-Hermel di timur Lubnan, turut menjadi sasaran serangan.

Langkah-langkah ini berlaku sementara Israel terus melakukan serangan harian ke atas selatan Lubnan, melanggar gencatan senjata yang diumumkan pada 27 November 2023, dan terus menduduki lima bukit penting. Sejak permulaan perjanjian ini, lebih 3,000 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel telah direkodkan.

Serangan tentera Israel ke atas Lubnan, yang bermula pada 8 Oktober 2023, bertukar menjadi perang yang meluas pada 23 September 2024, di mana 4,000 orang terbunuh, kira-kira 17,000 cedera, dan hampir 1.4 juta orang kehilangan tempat tinggal.