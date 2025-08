Ahli Parlimen Palestin Terbunuh Dalam Serangan Terbaru Zionis

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Serangan Israel terhadap Kota Gaza telah membunuh seorang ahli Majlis Perundangan Palestin (PLC), yang pernah menjadi tokoh politik veteran serta pemimpin dengan gerakan penentangan Hamas di Semenanjung Gaza.

Faraj al-Ghoul terbunuh awal pagi Selasa dalam tindakan pencerobohan yang melanda rumahnya, menurut sumber perubatan di Hospital al-Shifa di pantai itu.

Dilahirkan pada tahun 1957, al-Ghoul pernah berkhidmat sebagai ketua Jawatankuasa Perundangan PLC dan diiktiraf secara meluas sebagai salah seorang tokoh terkemuka Hamas di Gaza.

Beliau juga pernah mengarahkan House of Right and Law, sebuah organisasi undang-undang yang berpangkalan di Gaza, dan merupakan setiausaha Kesatuan Peguam Palestin.

Kerjaya politik dan undang-undangnya yang panjang ditandai dengan penahanan berulang kali. Dia menghabiskan tempoh dalam tahanan Israel antara 1989 dan 1992, dipenjarakan selama enam bulan pada 1994, dan ditahan di bawah tahanan pentadbiran - dasar yang digunakan rejim Israel untuk menahan sasarannya tanpa tuduhan - pada tahun 1995.

Juga pada tahun 1994, beliau bertindak sebagai jurucakap untuk beribu-ribu rakyat Palestin, yang ditahan di penjara Israel.

Sebagai tambahan kepada kerja parlimennya yang mewakili Daerah Gaza, al-Ghoul terkenal dengan kenyataan kritikal yang tajam mengenai dasar agresif dan campur tangan Amerika Syarikat di rantau Asia Barat.

Dalam satu kenyataan, beliau mengecam pendekatan AS kerana tidak mempunyai asas undang-undang. "Ia adalah pendirian yang sangat berat sebelah dan agresif terhadap rakyat Palestin, dan ia mengabaikan penderitaan mereka yang telah menjadi mangsa pencerobohan."

"Amerika tidak sepatutnya berdiri dengan pendudukan Zionis terhadap orang Arab," katanya, merujuk kepada keengganan Washington untuk membenci rejim Israel sebarang contoh sokongan politik, ketenteraan, dan perisikan, walaupun Tel Aviv melakukan kekejaman yang tidak terkawal terhadap negara-negara serantau.

Belum terdapat butiran mengenai mangsa lain akibat daripada serangan Selasa.

Serangan itu berlaku di tengah-tengah pengeboman Israel yang lebih intensif di seluruh Semenanjung Gaza yang dilakukan rejim itu sebagai sebahagian daripada perang pembunuhan beramai-ramai Oktober 2023-sekarang di wilayah itu.

Serangan itu semakin menyasarkan tokoh politik, pentadbiran dan sivil yang bergabung dengan pelbagai puak Palestin. Sumber Palestin menyifatkan pembunuhan al-Ghoul sebagai satu lagi percubaan untuk melemahkan struktur kepimpinan mereka.

Peperangan setakat ini telah meragut nyawa hampir 58,400 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.

Pada hari Sabtu sahaja, rejim membunuh sekurang-kurangnya 150 rakyat Palestin di seluruh wilayah dalam apa yang ternyata menjadi pusingan pencerobohan paling maut yang menyasarkan mereka sejak Mei.