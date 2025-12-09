Gempa Bumi 7.5 Magnitud Gegar Jepun Utara, 30 Cedera

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sekurang-kurangnya 30 orang cedera dalam gempa bumi besar berukuran 7.5 magnitud di luar pantai wilayah Aomori, Jepun utara. Kejadian itu turut merosakkan jalan raya dan mengakibatkan ribuan rumah terputus bekalan elektrik dalam suhu sejuk membeku.

Agensi Meteorologi Jepun (JMA) memberi amaran kebarangkalian gegaran setara atau lebih besar dalam beberapa hari akan datang.

Gelombang tsunami setinggi 70 sentimeter dilaporkan, jauh lebih rendah daripada amaran awal tiga meter yang dikeluarkan JMA. Amaran tsunami telah ditarik balik beberapa jam kemudian.

Antara yang cedera termasuk seorang yang parah di pulau Hokkaido. Rakaman video menunjukkan rekahan di jalan raya, kereta terjatuh dalam lubang, dan kaca pecah berserakan.

Lebih 28,000 penduduk dinasihatkan berpindah ke pusat pemindahan. Sekitar 2,700 rumah di Aomori mengalami gangguan bekalan elektrik, tetapi hampir semua telah dipulihkan menjelang pagi ini.

Perkhidmatan kereta api pantas Shinkansen digantung sementara untuk pemeriksaan. Tiada keabnormalan dilaporkan di dua loji kuasa nuklear berhampiran.

Jepun merupakan salah satu negara paling aktif gegaran tektonik di dunia. Pada 2011, satu gempa bumi besar dan tsunami mengorbankan 18,500 nyawa serta menyebabkan bencana loji nuklear di Fukushima.