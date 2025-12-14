Israel Langgar Gencatan Senjata, Komander Kanan Hamas Raed Saad Syahid dalam Serangan Udara

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Muqawwamah Palestin, Hamas telah mengesahkan kesyahidan komander kanannya, Raed Saad, dalam serangan udara Israel di Bandar Gaza, meskipun terdapat perjanjian gencatan senjata yang berkuat kuasa, lapor Anadolu Ajansi.

Dalam serangan ke atas sebuah kenderaan di barat Bandar Gaza pada Sabtu (13 Dis), yang mengorbankan empat rakyat Palestin, tentera Israel menyasarkan komander Hamas tersebut.

Ketua Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, mengesahkan dalam ucapannya di televisyen pada Ahad (14 Dis) bahawa Saad telah terkorban dalam serangan Israel itu.

Saad, yang sebelum ini beberapa kali menjadi sasaran percubaan pembunuhan oleh Israel, akhirnya terkorban dalam serangan udara pada hari Sabtu.

Serangan ini berlaku walaupun perjanjian gencatan senjata telah berkuat kuasa di Gaza sejak 10 Oktober.

Tentera Israel didakwa berulang kali melanggar gencatan senjata, dengan membunuh sekurang-kurangnya 391 rakyat Palestin dan mencederakan 1,063 yang lain sejak perjanjian itu mula berkuat kuasa.

Secara keseluruhan, sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah mengakibatkan lebih daripada 70,600 kematian, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dan lebih 171,100 kecederaan, dengan keganasan berterusan meskipun adanya gencatan senjata.