Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media Amerika dan Eropah telah menerbitkan gambar-gambar terkini pemindahan Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, ke sebuah mahkamah di bandar New York, yang terletak di timur laut Amerika Syarikat pada petang hari Isnin ini; suatu tindakan yang dilakukan selepas penculikannya semasa serangan tentera Amerika ke atas Venezuela.

Amerika Syarikat, pada malam Sabtu 13 Di 1404, atas perintah Donald Trump, Presiden negara itu, telah melancarkan serangan tentera ke atas Venezuela dan, bertentangan dengan prinsip dan undang-undang antarabangsa, menahan Presiden negara Amerika Latin ini di bandar Caracas, ibu negara Venezuela, dan memindahkannya ke tanah Amerika. Kerajaan Venezuela telah menggambarkan tindakan ini sebagai "pencerobohan tentera" dan dengan mengisytiharkan keadaan darurat, telah meminta diadakan mesyuarat segera Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Menurut laporan, Maduro dijadualkan hadir di sebuah mahkamah persekutuan di New York pada hari ini (Isnin) atas tuduhan mengetuai kartel dadah; satu tuduhan yang didakwa oleh pihak berkuasa Washington berusia lebih 25 tahun dan pertama kali dikemukakan pada tahun 2020 semasa pentadbiran pertama Trump. Kes ini, menurut pemerhati, telah menimbulkan persoalan serius mengenai penggunaan kaedah paksa oleh Amerika untuk melaksanakan keadilan dan batas kuasa Presiden negara itu.

Presiden Venezuela, selepas ditahan, telah dipindahkan ke "Metropolitan Detention Center Brooklyn" di bandar New York; sebuah pusat yang terkenal buruk kerana keadaan penyimpanan banduan yang tidak sesuai. Dikatakan bahawa hakim yang mengendalikan kes ini ialah "Alvin Hellerstein", seorang hakim persekutuan New York yang dilantik oleh kerajaan "Bill Clinton".

Pada masa yang sama, beberapa negara telah mengutuk tindakan Washington dan memberi amaran tentang akibat tingkah laku ini untuk kestabilan serantau dan sistem antarabangsa. Sementara itu, pakar undang-undang menilai sebagai sukar untuk membuktikan tuduhan yang dikemukakan terhadap Maduro dan merujuk kepada percanggahan dalam pendekatan Amerika dalam kes-kes yang serupa.