Presiden Korea Selatan Menyeru agar Program Nuklear Korea Utara Dibendung

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa campur tangan Beijing untuk membendung program nuklear Korea Utara semasa pertemuannya dengan rakan sejawatannya dari China, Xi Jinping pada Isnin. Permintaan itu dibuat selepas Korea Utara melancarkan dua peluru berpandu balistik ke Laut Jepun.

Lee Jae-myung memberitahu pemberita pada akhir lawatannya ke Beijing bahawa beliau telah meminta China bertindak sebagai orang tengah dalam isu berkaitan Semenanjung Korea, khususnya program nuklear Korea Utara.

Beliau menyatakan harapan bahawa China boleh memainkan peranan sebagai "broker keamanan," sambil menyatakan bahawa semua saluran komunikasi antara kedua-dua Korea telah disekat.

Presiden Korea Selatan itu mengakui bahawa tindakan ketenteraan negaranya mungkin dianggap sebagai mengancam oleh Korea Utara.

Sebaliknya, Xi Jinping menggesa Korea Selatan untuk menggunakan "kesabaran" dalam menangani Pyongyang memandangkan kemerosotan hubungan antara Korea.

Lee Jae-myung juga mendedahkan bahawa dia telah mengemukakan cadangan yang termasuk menggantung program nuklear Korea Utara sebagai pertukaran untuk "pampasan." Beliau berkata bahawa hanya menghentikan program pada tahap semasa, tanpa pengeluaran senjata nuklear lanjut, pemindahan bahan nuklear ke luar negara, atau pembangunan lanjut peluru berpandu balistik antara benua, akan menjadi satu langkah ke hadapan. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa matlamat akhir ialah penyahnuklearan Semenanjung Korea dan ia tidak sepatutnya ditinggalkan.

Walaupun usaha diplomatik berterusan, Korea Utara tetap berdegil dan berulang kali menyatakan bahawa ia tidak akan berundur daripada statusnya sebagai negara nuklear. Kebuntuan itu telah mencabar secara serius usaha Korea Selatan untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan di rantau ini.