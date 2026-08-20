Enam Maut Nahas Helikopter di Kenya, Ketua Perisikan Ecuador & 5 Rakyat AS Antara Korban

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Satu nahas udara di Kenya mengorbankan enam individu, termasuk Ketua Pusat Perisikan Nasional Ecuador dan lima warganegara Amerika Syarikat, dalam satu insiden yang pada awalnya dilaporkan sebagai kemalangan membabitkan pelancong biasa.

Helikopter tersebut dilaporkan terhempas di kawasan pedalaman Kenya, dan semua penumpang disahkan maut di tempat kejadian. Siasatan awal sedang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan itu.

Antara mangsa yang disahkan ialah Michell Sensi-Contugi, Ketua Perisikan Ecuador yang dilantik pada Januari 2024. Sebelum memegang jawatan itu, dia juga pernah berkhidmat sebagai Menteri Dalam Negeri Ecuador. Kehilangan dia dianggap satu tamparan besar kepada komuniti perisikan serantau.

Sementara itu, rangkaian NBC Universal mengesahkan bahawa José Alberto Suárez, seorang pengarah kanan dan penerbit untuk rangkaian Telemundo stesen televisyen berbahasa Sepanyol yang berpangkalan di AS juga termasuk dalam senarai mangsa.

Telemundo terkenal dengan program-program berbahasa Sepanyol yang disiarkan ke seluruh dunia. Kematian Suárez mengejutkan industri media, memandangkan dia merupakan tokoh penting dalam bidang penyiaran.

Pegawai Kenya berkata siasatan teknikal sedang giat dijalankan, dan tiada kenyataan rasmi mengenai sama ada kemalangan itu berpunca daripada kegagalan mekanikal, cuaca buruk, atau faktor lain. Semua mayat telah dibawa ke hospital berdekatan untuk proses pengecaman dan bedah siasat.

Dunia kini menunggu laporan penuh daripada pihak berkuasa Kenya bagi mengetahui rangkaian sebenar di sebalik penerbangan malang ini.