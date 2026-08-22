Reaksi Presiden Suruhanjaya Eropah terhadap penjajahan rejim Zionis di wilayah Palestin

Menurut agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Ursula von der Leyen, Presiden Suruhanjaya Eropah, pada malam Jumaat mengeluarkan kenyataan mengutuk dengan keras keputusan kabinet rejim Zionis untuk mengeluarkan tender pembinaan dalam rangka projek penempatan (E-1), dan menyifatkannya sebagai tindakan yang sama sekali tidak boleh diterima.

Sehubungan dengan ini, malam tadi, pemimpin 7 negara termasuk 4 ahli EU turut mengutuk rancangan penempatan baru Zionis di Tebing Barat.

Pegawai Barat, selepas pihak berkuasa Zionis memulakan tender untuk pembinaan lebih 1,200 unit kediaman di kawasan ini, menuntut penghentian pembinaan ini di wilayah pendudukan.

Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Britain, Norway, dan Kanada adalah penandatangan kenyataan bersama ini.

Rancangan yang dikenali sebagai "E-1," yang diluluskan oleh rejim Zionis tahun lepas, akan memisahkan lagi sebahagian besar kawasan berpenduduk Palestin di Baitulmaqdis Timur, yang telah diduduki dan dilampirkan oleh rejim ini, dari Tebing Barat.

Setiausaha Agung PBB António Guterres juga sebelum ini memberi amaran bahawa pelaksanaan rancangan "E-1" merupakan risiko serius dan ancaman asas kepada kemungkinan pembentukan sebuah negara Palestin yang bersambung.