Pezeshkian: Keselamatan rantau bergantung kepada menangani pendekatan berasaskan kekerasan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, dalam ucapannya di Sidang Kemuncak ke-26 Ketua-ketua Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Shanghai, setelah menjelaskan cabaran-cabaran keselamatan dan ekonomi yang paling penting di rantau ini, menekankan keperluan untuk memperkukuh kerjasama antara negara-negara anggota bagi memantapkan kestabilan dan merangka masa depan bersama.

Presiden Republik Islam Iran, dengan merujuk kepada pengalaman lebih daripada dua dekad aktiviti Pertubuhan Kerjasama Shanghai, menyatakan bahawa membina kepercayaan, menghormati kedaulatan negara, tidak campur tangan dalam hal ehwal dalam negeri, dan kerjasama antara kerajaan adalah syarat-syarat untuk mencapai keselamatan yang mampan.

Pezeshkian, dengan menyebut ancaman-ancaman seperti keganasan, ekstremisme ganas, penyeludupan dadah, jenayah terancang rentas negara, dan jenayah siber, juga menyebut peningkatan persaingan geopolitik, dasar-dasar unilateral, dan penggunaan kekerasan serta kuasa ketenteraan sebagai faktor-faktor lain yang menimbulkan kebimbangan kepada negara-negara di rantau ini dan ekonomi-ekonomi baru muncul.

Presiden Republik Islam Iran juga, dengan merujuk kepada perkembangan terkini di Asia Barat dan serangan-serangan Amerika Syarikat serta rejim Zionis terhadap Iran, menggambarkan tindakan-tindakan tersebut sebagai pencerobohan terhadap prinsip-prinsip asas Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan undang-undang antarabangsa, dan sambil menerangkan perjalanan perang dan perkembangan selepasnya, menegaskan pendirian Iran mengenai komitmen-komitmen yang terkandung dalam nota persefahaman Islamabad.

Pezeshkian dalam bahagian lain ucapannya, menyatakan keselamatan dan pembangunan adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan, dan menekankan keperluan bagi Pertubuhan Kerjasama Shanghai untuk secara serentak memberi perhatian kepada aspek keselamatan dan ekonomi.

Presiden Republik Islam Iran menyatakan pembangunan perdagangan dalam organisasi, memudahkan aktiviti kastam, membangunkan koridor pengangkutan, menghubungkan pelabuhan dan pusat logistik, meningkatkan kapasiti transit, dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan sebagai paksi-paksi penting kerjasama ekonomi antara anggota.

Pezeshkian juga mencadangkan tiga inisiatif dalam bidang kerjasama ekonomi termasuk memperdalam kerjasama kewangan dan perbankan serta menubuhkan «Bank Pertubuhan Kerjasama Shanghai», mewujudkan kesatuan insurans eksport dan pelaburan, dan membentuk «Konsortium Tenaga Pertubuhan Kerjasama Shanghai», dan dalam bidang keselamatan beliau mengemukakan penubuhan Pusat Kajian Keselamatan Strategik pertubuhan ini untuk mengenal pasti ancaman-ancaman baru muncul dan mengukuhkan kestabilan serantau.