Ejei: Amerika hari ini terperangkap dalam paya «serangan ke atas Iran»

Menurut agensi berita ABNA, Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Mohseni-Ejei, Ketua badan kehakiman Republik Islam Iran, dalam siri lawatannya ke Delhi (India) untuk menghadiri sidang kemuncak BRICS, telah bertemu dengan «Sanjiv Khan», pegawai kehakiman tertinggi negara tuan rumah.

Ketua badan kehakiman dalam pertemuan ini, selepas mengucapkan terima kasih atas layanan baik India terhadap para pemimpin kehakiman negara-negara anggota BRICS, menyatakan: «Kami berterima kasih kepada rakyat dan ulama India yang dalam upacara memperingati Imam Syahid kami, Khamenei (semoga rohnya yang suci diberkati), benar-benar hadir dengan penuh semangat dan kebijaksanaan, serta menunjukkan kebebasan mereka kepada dunia.»

Ketua badan kehakiman, merujuk kepada sejarah anti-penjajahan rakyat Iran, berkata: «Dalam satu setengah tahun kebelakangan ini, dunia penjajah yang dipimpin oleh Amerika Syarikat telah melakukan dua pencerobohan kejam dan biadab terhadap rakyat Iran. Dalam kedua-dua perang paksa itu, kami dengan gemilang mengalahkan musuh yang menceroboh, dan kini kami juga terus berpegang pada laluan anti-penjajahan kami dan tidak akan pernah tunduk kepada penjajah dan terutamanya Amerika Syarikat.»

Ketua badan kehakiman menegaskan: «Amerika tidak mendapat sebarang keuntungan daripada pencerobohan terhadap Iran, dan kini terperangkap dalam paya; di sisi lain, perpaduan dan perpaduan nasional rakyat Iran semakin kukuh, dan rakyat Iran keluar dengan kemenangan daripada ujian perang paksa.»

Juga dalam pertemuan ini, «Sanjiv Khan», pegawai kehakiman tertinggi Republik India, merujuk kepada hubungan luas dan erat antara India dan Iran sepanjang tahun-tahun lalu, meminta pengembangan lebih lanjut hubungan dan memorandum kerjasama antara kedua-dua negara.

Merujuk kepada peristiwa dan peperangan terkini di Iran, beliau berkata: «Kami menyampaikan takziah kepada keluarga syuhada Iran dalam peperangan terkini.»

Pegawai kehakiman tertinggi India juga menyatakan: «Kami tidak sabar menanti pendalaman hubungan, urusan dan kerjasama dengan Iran, dan kami sangat mengalu-alukan perkara ini.»